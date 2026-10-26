उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 501 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और पद के अनुसार जरूरी कंप्यूटर व टाइपिंग योग्यता की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। आवेदन पत्र में सुधार या शुल्क संबंधी समस्या के समाधान के लिए 3 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

UPPSC RO ARO Recruitment 2026: भर्ती की जरूरी जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) पद समीक्षा अधिकारी (RO), सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) कुल रिक्तियां 501 विज्ञापन संख्या A-4/E-1/2026 आवेदन शुरू 26 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 फॉर्म में सुधार की अंतिम तारीख 3 दिसंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in

क्या होनी चाहिए योग्यता?

इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। हालांकि, सहायक समीक्षा अधिकारी के कुछ पदों के लिए सामान्य ग्रेजुएशन के अलावा कंप्यूटर से जुड़ी अतिरिक्त योग्यता भी जरूरी है।

समीक्षा अधिकारी (RO): उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO): स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ-लेवल प्रमाणपत्र या अधिसूचना में निर्धारित समकक्ष योग्यता की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग की निर्धारित गति पूरी करना भी जरूरी है। ARO पदों के लिए हिंदी टाइपिंग की गति 25 शब्द प्रति मिनट है।

UPPSC RO ARO Age Limit 2026: कितनी होनी चाहिए उम्र?

भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, सामान्य आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

विवरण आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 40 वर्ष आयु की गणना की तारीख 1 जुलाई 2026 आरक्षित वर्ग नियमानुसार आयु में छूट

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

UPPSC RO ARO भर्ती में उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक शुल्क इस प्रकार है:

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 125 ओबीसी 25 ईडब्ल्यूएस 125 एससी 65 एसटी 65 दिव्यांग उम्मीदवार 25

UPPSC RO ARO Selection Process: क्या है चयन प्रक्रिया ?

समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को आयोग की निर्धारित 5 चरणों वाली चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो प्रकार हैं।

प्रारंभिक परीक्षा: पहले चरण में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

मुख्य परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

टाइपिंग या कंप्यूटर टेस्ट: संबंधित ARO पदों के लिए निर्धारित दक्षता परीक्षा देनी पड़ सकती है।

दस्तावेज सत्यापन: उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आयु और श्रेणी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

अंतिम चयन: आयोग निर्धारित नियमों और मेरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी करेगा।

UPPSC RO ARO Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. भर्ती या ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. RO/ARO भर्ती 2026 के विज्ञापन नंबर A-4/E-1/2026 को चुनें।

स्टेप 4. आयोग के निर्देशों के अनुसार OTR या लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. जरूरी दस्तावेज और अन्य विवरण निर्देशानुसार उपलब्ध कराएं।

स्टेप 7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. सभी जानकारियों को दोबारा जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 9. आवेदन की रसीद या कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी से जुड़ी जानकारी भरते समय विशेष सावधानी बरतें। ARO पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कंप्यूटर प्रमाणपत्र और हिंदी टाइपिंग की शर्त भी जांच लें।