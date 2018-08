UPPSC PCS Exam Date 2018: अब इस दिन ओयजित होगी पीसीएस प्रीलिमिनरी परीक्षा, जानिए नया शेड्यूल

Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) ने UP PCS prelims का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। UP PCS prelims परीक्षा 19 अगस्त 2018 को होनी थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नई तिथि 28 अक्टूबर 2018 निर्धारित की गई है। UPPSC PCS Exam 2018 के तहत कुल 831 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें Assistant Conservator of Forest/ Range Forest Officer Services पदों पर भी भर्ती होगी। वहीं 119 Sub Divisional Magistrates और लगभग 100 Deputy Superintendent of Police (DSPs) पदों पर भी Combined State Upper Subordinate Exams-2018 के तहत भर्तियां होगी। बता दें PCS/ACF-RFO Prelim. Examination-2018 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 जुलाई 2018 से शुरू हुई थी। 2 अगस्त रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि थी और सोमवार यानी 6 अगस्त 2018 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है।

प्रीलिमिनरी परीक्षा में हर एक गलत जवाब के 1/3 अंक काटे जाएंगे। UPPSC ने इस साल आवेदकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिशन प्रॉसेस को भी आसान बनाया था। इस साल उम्मीदवारों को एप्लिकेशन फॉर्म भरने में हुई गलतियों का सुधार करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था। इससे उम्मीदवारों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ी। आयोग इस साल मेन्स स्टेज की परीक्षा में ‘मेडिकल’ विषय भी लाने जा रहा है। PCS 2018 में मेन्स परीक्षा में एक और बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तरह होगा। इस बार दो की जगह एक वैकल्पिक विषय रहेगा। वहीं जीएस यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो जाएगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App