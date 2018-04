UPPSC Admit Card 2018: समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी चयन परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, यहां से करें डाउनलोड

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली प्रीलिमिनरी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए अधिसूचना जनवरी 2018 में जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन, सचिवालय और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इन पदों पर नियुक्ति होनी है। कुल 465 पदों पर भर्ती होगी। आईए सबसे पहले जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in/ पर लॉगइन करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Download Admit Card for Samiksha Adhikari/ Sahayak Samiksha Adhikari Prelim. Exam-2017 under Advt. No. [ A-4/E-1/2017 ]” लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही नई विंडो खुलेगी। यहां आपको मांगी गई डिटेल्स- रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग और वेरिफिकेशन कोड डालकर “Download Admit Card” के लिंक पर क्लिक करना होगा। डिटेल्स सब्मिट करते ही आपका एडमिट खुल जाएगा। डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकाल लें। परीक्षा 8 अप्रैल 2018 को होगी। परीक्षा दो सत्र में आयोजित होगी। पहले सत्र में परीक्षा सुबह 9.30 बजे और दूसरे सत्र की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे आयोजित होगी।

परीक्षा राज्य के 21 शहरों में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, फैजाबाद, सीतापुर, जौनपुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, रायबरेली, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, इटावा, आगरा, मैनपुरी, मथुरा और बाराबंकी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि तारीख 30.01.2018 थी।

