UP Police Constable Result 2018: यूपी पुलिस परीक्षा का रिजल्ट घर बैठे ऐसे देखें

UP Police Constable Result 2018: यूपी पुलिस में नौकरी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था उनका रिजल्ट जारी होने वाला है। यूपी पुलिस में हजारों नौकरियां निकली हुई हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। इस रिजल्ट आएगा। हालांकि रिजल्ट आने के बाद तुरंत नौकरी नहीं मिल जाएगी। लिखित परीक्षा में सिलेक्ट होने वालों को फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। इसके लिए फिजिकल टेस्ट शुक्रवार से होगा। शारीरिक मानदंड परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों कानपुर नगर, झांसी, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपु, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज और बांदा जिले में आयोजित की जाएगी।

शारीरिक मानदंड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी आवेदक आज (4 दिसंबर) ही बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड पर आवेदक का टेस्ट सेंटर आदि पूरी जानकारी होगी। आवेदक को शारीरिक मानदंड परीक्षा में अपने साथ मूल दस्तावेज लाने होंगे। जिनका वेरिफिकेशन किया जाएगा।

UP Police Constable Result 2018 LIVE Updates: रिजल्ट जल्द, ऐसे देखें आपकी नौकरी का क्या हुआ

UP Police Constable Result 2018: ऐसे देखें रिजल्ट: रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर आ रहे रिजल्ट टैब पर क्लिक करें। रिजल्ट टैब पर क्लिक करने के बाद UP Resident Citizen Police and PAC written exam result दिखाई देगा। इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। अब नया पेज खुल जाएगा। यहां जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके नाम का एक पीडीएफ आपके सामने होगा। यहां अपनी जन्म तिथि, और रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना नाम चैक कर सकते हैं।

