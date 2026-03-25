उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी हैं। इस वर्ष राज्यभर में करीब 58 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए, जिन्हें अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं।
कॉपियों की जांच जारी, 31 मार्च तक पूरा होगा मूल्यांकन
परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 18 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मूल्यांकन पूरा होने के बाद टॉपर्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा।
कब आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026?
पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार, कॉपियों की जांच पूरी होने के 15 से 20 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल 2026 के बीच घोषित किया जा सकता है। पिछले साल 2025 में रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी हुआ था।
पिछले 5 साल का यूपी बोर्ड रिजल्ट ट्रेंड
2025 – 25 अप्रैल
2024 – 20 अप्रैल
2023 – 25 मई
2022 – 29 अप्रैल
2021 – 14 जुलाई (12वीं), 29 जुलाई (10वीं)
इस बार लागू हुआ नया स्टेप मार्किंग सिस्टम
इस वर्ष यूपी बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। पहली बार स्टेप मार्किंग सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत अब छात्रों को केवल अंतिम उत्तर के लिए ही नहीं, बल्कि सही फॉर्मूला, स्टेप और समाधान प्रक्रिया के लिए भी अंक दिए जाएंगे। यदि छात्र से छोटी गणना की गलती होती है, तब भी उसे आंशिक अंक मिलेंगे। इससे छात्रों को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी मूल्यांकन का लाभ मिलेगा।
हाईटेक मार्कशीट से बढ़ेगी सुरक्षा
इस साल यूपी बोर्ड छात्रों को नई और हाईटेक मार्कशीट देने जा रहा है। इसमें 16 प्रकार के सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होंगे, जैसे रेनबो प्रिंटिंग और विशेष वॉटरमार्क।
यह मार्कशीट मजबूत मटेरियल से बनी होगी, जो पानी और फटने से सुरक्षित रहेगी। इसका साइज A4 होगा और नई तकनीक के कारण फर्जी मार्कशीट बनाना लगभग असंभव हो जाएगा।
UP Board Result Date 2026 LIVE: कैसे मिलेगा रिजल्ट
यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर छात्र अपने रोल नंबर और स्कूल कोड के जरिए ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
UP Board Result Date 2026 LIVE: जारी है कॉपियों की चेकिंग
यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी हैं। इस साल करीब 58 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं। बोर्ड ने कॉपियों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 31 मार्च तक पूरी की जाएगी। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी रिजल्ट अप्रैल के मध्य तक जारी होने की संभावना है।