Board Result 2022: यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। इन राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च- अप्रैल 2022 में किया गया था। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है।

दोनों राज्यों में बोर्ड परीक्षा का आयोजन कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत किया गया है। सभी परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया था। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई थी।

UPMSP UP Board Result 2022

यूपी बोर्ड इस बार 10वीं (UP Board 10th Result 2022) और 12वीं (UP Board 12th Result 2022) का रिजल्ट छात्रों के मेल आईडी पर भी भेजेगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट की डेट कभी भी जारी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2022 जून में घोषित किया जा सकता है।

परीक्षा का आयोजन यूपी बोर्ड 24 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक किया गया था। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में 47 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर घोषित किया जाएगा।

RBSE Rajasthan Board Result 2022

राजस्थान बोर्ड 10 वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जून तक घोषित किया जा सकता है। वहीं 5वीं और 8 वीं का रिजल्ट इस माह के अंत तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी बोर्ड की ओर से रिजल्ट की डेट नहीं घोषित की गई है।

राजस्थान 10वीं (RBSE Board 10th Result 2022) और 12वीं (RBSE Board 12th Result 2022) परीक्षा 2022 में करीब 20 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल तक और राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा परीक्षा का आयोजन 24 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक किया गया था। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा।