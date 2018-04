UP Board 10वीं-12वीं कक्षा के रिजल्ट कब? जानिए यहां

UPMSP, UP Board Result 2018 for Class 10, 12 Date: UP Board की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द घोषित हो सकते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में नतीजे अप्रैल महीने के अंत तक जारी होने की संभावना जताई है।