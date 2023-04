UP Board Result 2023: इस दिन जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट, इन छात्रों को माना जाएगा उत्तीर्ण

UP Board Result 2023: यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम अप्रैल अंत तक आने की संभावना है।

UP Board UPMSP Result 2023 Date: यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर से अपना स्कोर देख सकेंगे। (प्रतीकात्मक)

UP Board 10th 12th Result 2023 Date: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं रिजल्ट 2023 की घोषणा में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से परिणाम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। इसको लेकर बोर्ड की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'परिणाम यदि 25 अप्रैल तक तैयार हो जाता है तो अप्रैल अंत तक हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 आउट हो जाने के बाद छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर से अपना स्कोर देख सकेंगे। UPMSP 10वीं, 12वीं के स्कोरकार्ड के लिए छात्रों को upmsp.edu.in पर जाने की जरूरत है। इस साल 58 लाख से ज्यादा छात्रों ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं परीक्षा 2023 में हिस्सा लिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का रिजल्ट आने के बाद केवल उन्हीं को उत्तीर्ण माना जाएगा जो प्रत्ये​क विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी, 2023 से शुरू हुईं थीं और 4 मार्च, 2023 को समाप्त हुई थीं। बोर्ड की 10वीं, 12वीं की करीब 3.19 करोड़ कापियों का मूल्यांकन कार्य एक अप्रैल, 2023 को पूरा हो गया था। यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 1.44 लाख शिक्षक ड्यूटी पर लगाए गए थे। जानिए पिछले पांच साल में कब आया रिजल्ट UP Board 2023 Result Date को लेकर अगर पिछले पांच सालों की बात करें तो यूपी बोर्ड के नतीजे पिछले 5 साल में इन तारीखों पर घोषित किए गए थे- 2022– 18 जून, 2021– 31 जुलाई, 2020– 27 जून, 2019– 27 अप्रैल, 2018– 29 अप्रैल। छात्र नहीं पढ़ सकेंगे मुगलों का इतिहास वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं के छात्रों को अब मुगल शासकों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर कुछ दिन पहले एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए 12वीं की इतिहास की किताब के सिलेबस में बड़ा बदलाव करते हुए मुगल शासकों से जुड़े चैप्टरों को हटा दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपनी किताबों से मुगल साम्राज्य से जुड़े अध्यायों को हटा दिया है। एनसीईआरटी को मानने वाले सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और अन्य राज्यों के बोर्ड का सिलेबस भी बदला जाएगा।

