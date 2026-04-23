UPMSP UP Board 10th Result 2026 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यानी 23 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) का रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड द्वारा नतीजे शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2026 LIVE Updates Direct Link

इतने छात्रों ने दी परीक्षा

इस साल यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक चली थी। इस वार्षिक परीक्षा में कुल 27,50,945 छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जबकि पंजीकरण कराने वालों की संख्या 27,50,843 से अधिक थी।

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “UP Board 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें

DigiLocker पर भी मिलेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट

यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र DigiLocker और SMS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

पास होने के लिए जरूरी अंक

परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक हासिल करने होंगे। जो छात्र इसमें असफल होंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। इसकी तारीखें अभी जारी नहीं हुई हैं।

पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा था

2025: पास प्रतिशत 90.11% रहा, मेहक जायसवाल ने 97.20% के साथ टॉप किया

2024: कुल पास प्रतिशत 89.55% रहा

मार्कशीट और टॉपर्स

ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होगी। ओरिजिनल मार्कशीट छात्रों को उनके स्कूल से मिलेगी। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की सूची भी जारी की जाएगी। टॉपर्स को नकद पुरस्कार और लैपटॉप दिए जाएंगे।

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