UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2026 Date LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी बोर्ड के नतीजे अप्रैल 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, रिजल्ट की सटीक तारीख और समय का ऐलान आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही होगा।

कॉपियों का मूल्यांकन पूरा, अब टॉपर्स वेरिफिकेशन

बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च 2026 से शुरू हुआ था, जिसे 4 अप्रैल 2026 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब बोर्ड टॉपर्स की वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया में जुटा है। यह चरण बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे रिजल्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। इस प्रक्रिया के खत्म होते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

पिछले साल कब आया था रिजल्ट?

पिछले वर्ष यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे अप्रैल के अंत में घोषित किए गए थे। ऐसे में इस बार भी रिजल्ट टाइमलाइन लगभग समान रहने की संभावना जताई जा रही है।

कहां देखें UP Board Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। इसके अलावा, छात्र डिजिलॉकर (DigiLocker) और SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ‘UPMSP 10th Result 2026’ या ‘UPMSP 12th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

पासिंग मार्क्स और जरूरी जानकारी

यूपी बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाने होते हैं। यदि कोई छात्र एक या दो विषय में फेल होता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाता है।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने मार्कशीट में दर्ज सभी विवरण (नाम, रोल नंबर, अंक) ध्यान से जांच लें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें।

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