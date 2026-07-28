उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने बोर्ड परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड के अनुसार, वर्ष 2027 की हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) बोर्ड परीक्षाओं से पहली बार छात्रों के हस्ताक्षर भी एडमिट कार्ड पर छापे जाएंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।

परिषद 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए चल रहे पंजीकरण के दौरान छात्रों के फोटो के साथ उनके हस्ताक्षर भी एकत्र कर रही है। यही हस्ताक्षर एडमिट कार्ड पर प्रिंट किए जाएंगे।

एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर क्यों छापे जाएंगे?

UPMSP के अनुसार, परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड पर मौजूद हस्ताक्षर का मिलान उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति रजिस्टर पर किए गए हस्ताक्षरों से किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि परीक्षा देने वाला छात्र वही है जिसका पंजीकरण बोर्ड में हुआ है। इस व्यवस्था से परीक्षा केंद्रों पर पहचान सत्यापन पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगा।

फर्जी परीक्षार्थियों और सॉल्वर गैंग पर लगेगी रोक

पिछले कुछ वर्षों में यूपी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें फोटो से छेड़छाड़ कर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा दिलाने की कोशिश की गई। कई मामलों में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी।

बोर्ड का मानना है कि एडमिट कार्ड पर छात्रों के हस्ताक्षर छापने से इस तरह की गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी और परीक्षा प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी।

UP Board Registration 2027: कब तक होंगे आवेदन

यूपी बोर्ड ने 2026-27 सत्र के लिए कक्षा 10 और 12 के छात्रों का पंजीकरण शुरू कर दिया है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त तक जारी रहेगी। इसी अवधि में निजी परीक्षार्थियों के आवेदन भी संबंधित अग्रसारण केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त ट्रेजरी में एकल चालान से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त

स्कूलों के लिए भी जारी हुए निर्देश

यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य 16 अगस्त की मध्यरात्रि तक बोर्ड की वेबसाइट पर छात्रों का शैक्षणिक विवरण और परीक्षा शुल्क संबंधी जानकारी अपलोड करें। इसके अलावा पंजीकृत छात्रों की फोटोयुक्त सूची और ट्रेजरी चालान की प्रति 30 सितंबर तक बोर्ड कार्यालय में जमा करनी होगी।

क्या होगा इस नई व्यवस्था का फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की पहचान करना आसान होगा। इससे फर्जी अभ्यर्थियों की संभावना कम होगी, परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और नकल माफियाओं पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

UP Board Exam 2027: Important Dates