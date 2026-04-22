UPMSP UP Board Result 2026 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 की तारीख का ऐलान 22 अप्रैल 2026, बुधवार को कर दिया। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यूपी बोर्ड का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर यह जानकारी साझा की है। यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट upmspresults.nic.in और upmsp.edu.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी मिलेगा रिजल्ट

बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा यूपी बोर्ड का रिजल्ट डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी चेक किया जा सकेगा। इसके अलावा यह रिजल्ट बिना इंटरनेट के SMS के जरिए भी प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही रिजल्ट से जुड़ी सूचना jansatta.com/education पर और रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी मिलेगा।

कितने चाहिए पासिंग मार्क्स?

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 अंक प्राप्त करने होंगे जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों घटक शामिल हैं। छात्रों को कुल अंकों का न्यूनतम 33 प्रतिशत का कुल योग भी पूरा करना होगा।

अपने रिजल्ट को सुधारने का मिलेगा मौका

यदि कोई छात्र किसी विषय में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसे कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इस साल यूपीएमएसपी बोर्ड 10वीं-12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं में 52 लाख से अधिक छात्र/छात्राएं शामिल हुई हैं।

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in upresults.nic.in पर विजिट करें।

स्टेप 2. अब ‘UPMSP 10th Result 2026’ या ‘UPMSP 12th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड/प्रिंट करें।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 लाइव अपडेट के अलावा यहां जानें अन्य बोर्ड रिजल्ट 2026 जैसे सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026, उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026, की ताजा और लेटेस्ट लाइव अपडेट।

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