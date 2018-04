UPJEEP Admit Cards 2018: जॉइन्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रवेश पत्र जारी, ऐसे डाउनलोड करें

UPJEEP Admit Card 2018: उत्तर प्रदेश जॉइन्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक (UPJEEP) के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। छात्र इन्हें ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर लॉगइन करना होगा। परीक्षा 22 अप्रैल 2018 को आयोजित होनी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तरीका। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगइन करें वेबसाइट www.jeecup.nic.in पर। होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड के 3 लिंक मिलेंगे। अगर आप ग्रुप A के हैं तो “Online Admit card Download For Group A” पर क्लिक करें। वहीं ग्रुप B से K के उम्मीदवार “Online Admit Card Download For Group B to K” लिंक पर क्लिक करें।

इसके अलावा एडमिट कार्ड आप डिजिटल लॉकर से भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको digilocker.gov.in पर जाना होगा। यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जरूर पढ़ें। वेबसाइट के होम पेज पर “Admit Card will also be available in digilocker.gov.in. Pl see instruction to get it.” लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई डिटेल्स भरें। डिटेल्स सब्मिट करने के बाद एडमिट कार्ड खुल जाएगा। डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें। अपने एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर एक फोटो आईडी प्रूफ भी ले जाना न भूलें। चलिए अब जानते हैं परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें।

UPJEEP Exam 2018

UPJEE (POLYTECHNIC) परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। इसमें हर ग्रुप के लिए एक पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाईप प्रश्न होंगे। 22 अप्रैल को सुबह 9.00 से 12.00 बजे, ग्रुप A(इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कार्स) की परीक्षा होगी। वहीं ग्रुप B से ग्रुप I और ग्रुप K1 से K8 (अन्य कोर्सेज) की परीक्षा 2.30 से 5.30 बजे तक आयोजित होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत ऐसे पॉलिटेक्निक / संस्थान के डिप्लोमा कोर्स के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाती है जो पॉलिटेक्निक / संस्थान प्राविधिक शिक्षा परिषद यूपी से सम्बद्धित हैं। इसके अन्तर्गत लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है , लिखित परीक्षा की मेरिट व आरक्षण के आधार पर संस्थान व ब्रांच ऑनलाइन काउन्सलिंग के माध्यम से आवंटित किये जाते हैं।

