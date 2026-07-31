उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने टीजीटी भर्ती 2022 के तहत दस्तावेज सत्यापन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों को पहले आयोजित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में किसी कारणवश शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाया था, उन्हें आयोग ने अंतिम अवसर प्रदान किया है।

ऐसे सभी उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन 10 अगस्त 2026 को कराया जाएगा। इसके अलावा टीजीटी अंग्रेजी विषय की 557 रिक्तियों से जुड़े 42 अभ्यर्थियों को भी इसी दिन दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है।

इन अभ्यर्थियों का भी होगा सत्यापन

आयोग के अनुसार टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती से संबंधित एक मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली इस याचिका के चलते 42 अभ्यर्थियों के अभिलेख सुरक्षित रखे गए थे। अब न्यायालय से जुड़े निर्देशों के अनुरूप इन उम्मीदवारों का भी दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा।

UP TGT DV Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें।

स्टेप 1. UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UP TGT DV Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड करें और दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

दस्तावेज सत्यापन में क्या लेकर जाएं?

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज सत्यापन के दिन डीवी एडमिट कार्ड, आवेदन पत्र की प्रति, सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतियां, पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी) और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ ही आयोग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र साथ लेकर जाएं।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है इसलिए समय से निर्धारित समय पर ही सत्यापन केंद्र पहुंचें और सभी मूल दस्तावेज अपने साथ रखें। उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी भी नए निर्देश के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मौका?

आयोग के अनुसार, पहले दस्तावेज सत्यापन में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अंतिम अवसर है। ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में उनका दावा बरकरार रहे।

UPESSC UP TGT DV Admit Card 2026 Direct Download Link