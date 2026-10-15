UPESSC PRT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा जारी की गई प्राइमरी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 में ऑनलाइन आवेदन करने की आज अंतिम तारीख, 15 अक्टूबर 2026 है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 12,405 पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

UP PRT Recruitment 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी पद का नाम असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी) कुल पद 12,405 विज्ञापन संख्या 05/2026 आवेदन शुरू होने की तारीख 16 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन परीक्षा की तारीख 3 और 4 दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in आवेदन पोर्टल apply.upessc.org कुल पद 12,405

UPESSC PRT Vacancy 2026: 12,405 पदों का विवरण

इस भर्ती में दो तरह के प्राथमिक शिक्षक पद शामिल हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद का नाम रिक्तियां सहायक अध्यापक, शहरी (बेसिक शिक्षा विभाग) 11,508 सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी (सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय) 897

UPESSC Teacher Recruitment 2026: आवेदन के लिए योग्यता

इस भर्ती में पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित शर्तें निर्धारित हैं। सामान्य तौर पर उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और अधिसूचना में स्वीकार्य शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए।

मान्य प्रशिक्षण योग्यताओं में बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड और अधिसूचना में उल्लिखित अन्य संबंधित योग्यताएं शामिल हो सकती हैं। इसके साथ संबंधित पद के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना भी जरूरी है।

UPESSC PRT Age Limit 2026: आयु सीमा क्या है?

शहरी सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित बताई गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग हो सकती है।

UPESSC PRT Application Fee 2026: आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित है। उपलब्ध भर्ती विवरण के मुताबिक शुल्क इस प्रकार है:

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1,000 रुपये एससी और एसटी 500 रुपये दिव्यांग अभ्यर्थी 300 रुपये

UPESSC PRT Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

स्टेप 1. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. One Time Registration (OTR) की प्रक्रिया पूरी करें

स्टेप 3. अब अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करें।

स्टेप 4. विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत असिस्टेंट टीचर भर्ती का विकल्प चुनें।

स्टेप 5. व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी जानकारी भरें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों का विवरण दर्ज करें।

स्टेप 7. निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म में भरी गई जानकारी जांचने के बाद अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 9. आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

UPESSC PRT Exam Date 2026: दिसंबर में होगी परीक्षा

भर्ती के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार, चयन परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित की जानी है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, शिफ्ट, केंद्र और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी आयोग की ओर से अलग से जारी की जा सकती है।

आवेदन के बाद फॉर्म में सुधार का मौका

भर्ती कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 19 अक्टूबर 2026 तक की समय-सीमा बताई गई है। हालांकि, सुधार की सुविधा किन जानकारियों के लिए उपलब्ध होगी, यह आयोग के पोर्टल और आधिकारिक नोटिस के अनुसार तय होगा।

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