उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने असिस्टेंट टीचर प्राइमरी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 28 अक्टूबर 2026 कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 12,405 शिक्षक पदों को भरा जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन की अंतिम तारीख पहले 15 अक्टूबर थी। जो उम्मीदवार अभी तक किसी वजह से फॉर्म नहीं भर सके हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है।

आयोग की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी करनी होगी। आवेदन की तारीख बढ़ने के साथ भरे हुए फॉर्म में सुधार करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले पात्रता, आयु सीमा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में जांच लेनी चाहिए और उसके बाद ही फॉर्म भरना चाहिए।

UPESSC PRT Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख भर्ती विज्ञापन संख्या 05/2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 16 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2026 आवेदन फॉर्म में सुधार की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in

UPESSC PRT Vacancy 2026: 12,405 पदों का ब्योरा

इस भर्ती अभियान में प्राथमिक शिक्षक के कुल 12,405 पद शामिल हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है।

पद का नाम पदों की संख्या असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी-अर्बन), बेसिक शिक्षा विभाग 11,508 असिस्टेंट टीचर संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय

897 कुल पद 12,405

UPESSC PRT Eligibility 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

उपलब्ध भर्ती विवरण के मुताबिक, उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। इसमें BTC, D.El.Ed या अधिसूचना में मान्य अन्य समकक्ष योग्यता शामिल हो सकती है। संबंधित पद के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की शर्त भी लागू है।

शहरी प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए सामान्य आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है। संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के पदों के लिए आयु संबंधी शर्तें अलग हो सकती हैं।

UPESSC PRT Application Fee: आवेदन शुल्क कितना है?

उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार आवेदन शुल्क इस प्रकार है:

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1,000 एससी और एसटी 500 दिव्यांग उम्मीदवार 300 रुपये

UPESSC PRT Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. भर्ती से संबंधित विज्ञापन संख्या 05/2026 का लिंक खोलें।

स्टेप 3. यदि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो One Time Registration (OTR) प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4. OTR ID, मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5. असिस्टेंट टीचर प्राइमरी भर्ती का आवेदन फॉर्म खोलें और मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

स्टेप 7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म को ध्यान से जांचकर सबमिट करें और उसकी कॉपी व भुगतान रसीद सुरक्षित रख लें।

UPESSC PRT Exam Date 2026: दिसंबर में होगी लिखित परीक्षा

आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बावजूद लिखित परीक्षा की तारीखों में बदलाव की सूचना नहीं है। परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और अन्य निर्देशों के लिए आयोग की वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं को नियमित रूप से चेक करते रहें।

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