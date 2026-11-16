उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में 1,936 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति की जानी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित होगी।

UPESSC Assistant Professor Admit Card 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) पद का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 04/2026 कुल पद 1,936 एडमिट कार्ड 15 नवंबर 2026 से उपलब्ध परीक्षा की तारीख 19 और 20 नवंबर 2026 परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन, पेन-पेपर मोड परीक्षा की अवधि 2 घंटे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in

UP Assistant Professor Exam 2026: किस दिन और कितने बजे होगी परीक्षा?

आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा दोनों दिन दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित है।

परीक्षा की तारीख पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट 19 नवंबर 2026 सुबह 9:30 से 11:30 बजे दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे 20 नवंबर 2026 सुबह 9:30 से 11:30 बजे दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे

UPESSC Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Assistant Professor Recruitment 2026 से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 3. Assistant Professor Admit Card 2026 के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. लॉगिन पेज पर अपनी OTR ID, पासवर्ड और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड में जरूर चेक करें ये डिटेल

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और अन्य जरूरी निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती मिलती है, तो परीक्षा से पहले आयोग से संपर्क करें।

UPESSC Assistant Professor Exam Pattern 2026: कितने सवाल पूछे जाएंगे?

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। परीक्षा पैटर्न के अनुसार, पेपर में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। परीक्षा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित है।

परीक्षा का विवरण जानकारी कुल प्रश्न 120 कुल अंक 360 सही उत्तर पर अंक 3 गलत उत्तर पर कटौती 1 अंक परीक्षा अवधि 2 घंटे अगला चरण इंटरव्यू

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

1936 पदों के लिए हो रही है भर्ती

UPESSC की इस भर्ती का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरना है। भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 04/2026 जारी किया गया था। अब लिखित परीक्षा की तारीख नजदीक होने के कारण उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की तैयारी भी कर लेनी चाहिए।

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