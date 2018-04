यूपी बोर्ड रिजल्ट 2018 at www.upresults.nic.in: 10वीं का रिजल्ट घोषित, यूं करें चेक

UP Board Result 2018 Class 10th UPDATES from www.upresults.nic.in: यूपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आज (29 अप्रैल) आ गया है। यूपी बोर्ड 10वीं में अंजली वर्मा ने टॉप किया है। अंजली वर्मा को 96.33 फीसदी नंबर मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर फतेहपुर के यश्स्वी रहे हैं। यश्स्वी के 94.5 फीसदी नंबर आए हैं। वहीं थर्ड नंबर पर विनय कुमार और सन्नी वर्मा रहे हैं। इन दोनों के 94.17 फीसदी नंबर आए हैं। स्टूडेंट्स रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in , www.upresults.nic.in , upmspresults.up.nic.in और results.nic.in पर देख सकते हैं। इस साल कुल 66.37 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें करीब 29,81,327 छात्रों ने बारहवीं की परीक्षा दी थी।

