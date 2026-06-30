UP TGT Result Date 2026 LIVE Updates:: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2026 (UP TGT 2026) रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

UP TET 2026 Admit Card 2026 LIVE Update Direct Link

UP TGT Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध UP TGT Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. इसके बाद रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 4. पीडीएफ में अपना रोल नंबर या विवरण चेक करें।

स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट या पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

जो उम्मीदवार यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 में शामिल हुए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

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