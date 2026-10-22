UP TGT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए टीजीटी भर्ती से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया है। राज्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) के पदों पर भर्ती के लिए पात्रता नियमों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत उम्मीदवारों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना भी जरूरी होगा। शासन ने अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा तक टीईटी उत्तीर्ण करने की छूट देने की बात भी कही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के करीब 17,740 पदों पर भर्ती की चर्चा है। हालांकि, पदों की संख्या, विषयवार रिक्तियों और आवेदन की तारीखों की पुष्टि के लिए आयोग की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना देखना जरूरी होगा।

UP TGT Eligibility 2026: अब टीईटी पास करना भी जरूरी

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित पात्रता में टीजीटी पद के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को शामिल किया गया है। यह परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए आयोजित होने वाली टीईटी होनी चाहिए। यह शर्त आगामी भर्ती विज्ञापन में शामिल की जाएगी। इसका मतलब है कि केवल संबंधित विषय में डिग्री और बीएड होना पर्याप्त नहीं होगा। अभ्यर्थियों को नई पात्रता के तहत टीईटी से जुड़ी शर्त भी पूरी करनी होगी।

TGT भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी?

संशोधित नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत अंक: उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

पोस्ट ग्रेजुएशन का विकल्प: संबंधित विषय में परास्नातक डिग्री के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की शर्त भी निर्धारित की गई है।

बीएड अनिवार्य: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के तहत बीएड की योग्यता जरूरी होगी।

TET उत्तीर्ण: राज्य या केंद्र सरकार की ओर से आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी।

अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले जारी होने वाले आधिकारिक विज्ञापन में अपने विषय के लिए निर्धारित शर्तों की जांच जरूर करनी चाहिए।

TET पास करने के लिए कब तक मिलेगी छूट?

रिपोर्ट के अनुसार, आगामी टीजीटी भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 30 जून 2027 तक टीईटी पास करने का वैध प्रमाणपत्र हासिल करने की छूट देने का प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, इस छूट का वास्तविक इस्तेमाल किस चरण पर और किन शर्तों के साथ किया जा सकेगा, इसकी पुष्टि आयोग के भर्ती विज्ञापन और शासनादेश से करनी चाहिए।

शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए क्या बदला?

संशोधित पात्रता में विषय के अनुसार कुछ अलग प्रावधान भी हैं। शारीरिक शिक्षा के पदों के लिए बीपीएड या बीपीई जैसी निर्धारित डिग्री को मान्य बताया गया है। इसके अलावा, कंप्यूटर विषय को भी संशोधित नियमावली में शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई है।

क्या 17,740 टीजीटी पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं?

फिलहाल सामने आई जानकारी का मुख्य विषय भर्ती की पात्रता में संशोधन है। 17,740 पदों की संख्या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रस्तावित या चर्चा में रही टीजीटी रिक्तियों से जुड़ी है।

चयन सूची में नाम आने का मतलब क्या है ?

संशोधित नियमों के तहत चयन सूची में नाम आने या किसी उम्मीदवार को चयनित घोषित किए जाने भर से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाएगा। नियुक्ति के लिए अन्य निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों सहित सभी दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी होगा।