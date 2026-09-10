UP TGT College Allotment Result 2026: उत्तर प्रदेश में टीजीटी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत टीजीटी भर्ती का कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना कॉलेज अलॉटमेंट पैनल UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आयोग ने विषय और बालक-बालिका वर्ग के अनुसार अलग-अलग पैनल जारी किए हैं।

आयोग ने 13 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को उनके आवंटित संस्थान की जानकारी उपलब्ध करा दी है। इस अलॉटमेंट के तहत 2,425 पदों के सापेक्ष 2,373 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए हैं। वहीं 52 अभ्यर्थियों का आवंटन फिलहाल लंबित रखा गया है। संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इनके संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

UP TGT College Allotment Result 2026: क्या है नई अपडेट?

टीजीटी भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों को विद्यालय/कॉलेज आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोग ने 9 सितंबर को 13 विषयों के लिए विषयवार और बालक-बालिका वर्ग के आधार पर कॉलेज अलॉटमेंट पैनल जारी किया।

इस चरण में कुल 2,373 चयनित अभ्यर्थियों को उनके संस्थान की जानकारी मिल गई है। जिन उम्मीदवारों का नाम अलॉटमेंट पैनल में है, वे आवंटित संस्थान में आगे की नियुक्ति/ज्वाइनिंग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

2425 पदों पर 2373 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित

आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस चरण में 2,425 पदों के मुकाबले 2,373 उम्मीदवारों को संस्थान आवंटित किए गए हैं लेकिन 52 अभ्यर्थियों का कॉलेज अलॉटमेंट अभी रोका गया है। इन उम्मीदवारों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज या अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनके आवंटन पर आगे फैसला लिया जाएगा।

इसलिए अगर किसी चयनित उम्मीदवार का नाम मौजूदा अलॉटमेंट पैनल में नहीं है, तो उसे तत्काल परेशान होने के बजाय आयोग की आगामी सूचना का इंतजार करना चाहिए।

UP TGT भर्ती की प्रक्रिया

यूपी टीजीटी 2022 भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरी है। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जिसके प्रमुख चरण इस प्रकार हैं।

3 और 4 जून: टीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित हुई।

30 जून: विज्ञापित पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सफल घोषित किया गया।

23 अगस्त: आयोग ने संशोधित चयन परिणाम जारी किया।

9 सितंबर: संशोधित मेरिट के आधार पर 13 विषयों का कॉलेज अलॉटमेंट पैनल जारी किया गया।

इस तरह अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज आवंटन का चरण पूरा होने की ओर है।

UP TGT College Allotment Result कैसे चेक करें?

टीजीटी भर्ती में चयनित उम्मीदवार नीचे बताए तरीके से अपना आवंटित कॉलेज देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in खोलें।

स्टेप 2. होम पेज पर Notice या Result सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. विज्ञा० सं० 01/2022 TGT संस्था आवंटित कर विषयवार जारी पैनल की विज्ञप्ति लिंक खोजें।

स्टेप 4. अपने संबंधित विषय के पैनल पर क्लिक करें।

स्टेप 5. इसके बाद बालक या बालिका वर्ग के अनुसार संबंधित PDF चुनें।

स्टेप 6. PDF डाउनलोड करके उसमें अपना रोल नंबर या नाम खोजें।

स्टेप 7. आपके नाम/रोल नंबर के सामने आवंटित कॉलेज या संस्थान की जानकारी दी गई होगी।

विषयवार और वर्गवार जारी हुई लिस्ट

आयोग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी एक ही सूची में देने के बजाय विषयवार और बालक-बालिका वर्ग के अनुसार पैनल जारी किए हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित PDF को ही खोलना चाहिए। रिजल्ट चेक करते समय अभ्यर्थी अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें। इससे लंबी PDF में अपना नाम तलाशने में आसानी होगी।

कॉलेज मिलने के बाद क्या करें?

जिन अभ्यर्थियों का नाम कॉलेज अलॉटमेंट पैनल में आ गया है, उन्हें अपने आवंटित संस्थान से संबंधित आगे की प्रक्रिया के लिए आयोग और संबंधित विभाग की ओर से जारी निर्देशों को ध्यान से देखना चाहिए।