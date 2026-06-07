उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी टीजीटी आंसर-की 2026 (UP TGT Answer Key 2026) जारी कर दी है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर प्रोविजनल उत्तर कुंजी देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर परिणाम जारी होने से पहले संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं।

आयोग ने उत्तर कुंजी के साथ आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाणों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।

UP TGT लिखित परीक्षा का आयोजन 3 और 4 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में किया गया था। यह भर्ती अभियान राज्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT और PGT के कुल 4,181 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है।

UP TGT Answer Key 2026: मार्किंग स्कीम

उम्मीदवार आधिकारिक मार्किंग स्कीम के आधार पर अपने संभावित अंक की गणना कर सकते हैं।

कुल प्रश्न: 125

प्रत्येक सही उत्तर के अंक: 4

नेगेटिव मार्किंग: नहीं

अनुत्तरित प्रश्न के अंक: 0

अधिकतम अंक: 500

UP TGT Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध Notifications या Advertisement सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. UP TGT Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. संबंधित विषय (Subject) का चयन करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर उत्तर कुंजी की PDF खुल जाएगी।

स्टेप 6. PDF डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

उत्तर कुंजी पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

यदि उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है, तो वह आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रमाण या दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक होगा। आयोग सभी आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा, जिसके आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा।

यूपी टीजीटी भर्ती 2026

यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती अभियान के तहत TGT और PGT श्रेणी के कुल 4,181 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर कुंजी का मिलान कर समय रहते आवश्यक आपत्तियां दर्ज करें।

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