UP TET 2026 Admit Card 2026 Date LIVE Updates: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी UPTET 2026 Admit Card 30 जून 2026 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

UPTET 2026 परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की सहायता से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

आयोग द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, UPTET Admit Card 2026 को 30 जून 2026 को जारी किया जाएगा। इससे पहले परीक्षा शहर सूचना पर्ची (Exam City Intimation Slip) 22 जून 2026 को जारी की जा चुकी है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर सभी जानकारियों की जांच कर लें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

UPTET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “UPTET Admit Card 2026” या “Download Hall Ticket” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें।

स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. सभी विवरण जांचने के बाद PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

UPTET Admit Card 2026 में निम्नलिखित विवरण दर्ज होंगे।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

परीक्षा तिथि

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

रिपोर्टिंग समय

परीक्षा शिफ्ट

उम्मीदवार की फोटो

हस्ताक्षर

यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

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