UP TET 2026 Admit Card 2026 LIVE Updates: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) कल यानी 30 जून 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर उसमें दर्ज सभी जानकारियों का मिलान अवश्य कर लें।
UPTET Admit Card 2026 के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
यूपीटीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) या अन्य लॉगिन विवरण तैयार रखना होगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया यहां दी गई है।
कब होगी UPTET 2026 परीक्षा?
UPTET 2026 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।
UPTET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार निम्नलिखित आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “UPTET Admit Card 2026” या “Download Hall Ticket” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड भरें।
स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
स्टेप 7. सभी विवरण जांचने के बाद PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी?
UPTET Admit Card 2026 में उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारियां देखने को मिलेंगी:
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
आवेदन संख्या
परीक्षा तिथि
परीक्षा केंद्र का नाम और पता
रिपोर्टिंग समय
परीक्षा शिफ्ट
उम्मीदवार का फोटो
हस्ताक्षर
एडमिट कार्ड में गलती होने पर क्या करें?
यदि उम्मीदवार के एडमिट कार्ड में नाम, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है, तो उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। गलत जानकारी वाले एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश में समस्या हो सकती है।
महत्वपूर्ण निर्देश
परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जाना अनिवार्य होगा।
एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखें।
परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें।
परीक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों को एडमिट कार्ड पर ध्यानपूर्वक पढ़ें।
UP TET 2026 Admit Card LIVE: ऐसे करें UPTET Admit Card 2026 डाउनलोड
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध UPTET Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड अथवा जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। उम्मीदवार सभी जानकारियों का मिलान करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
UP TET 2026 Admit Card LIVE: परीक्षा शहर सूचना पर्ची पहले ही जारी कर चुका है आयोग
UPESSC ने 22 जून 2026 को UPTET Exam City Intimation Slip जारी कर दी थी। इस सूचना पर्ची के माध्यम से उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां केवल एडमिट कार्ड में ही उपलब्ध होंगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के तुरंत बाद उसे डाउनलोड कर लें।
UP TET 2026 Admit Card LIVE: 2 जुलाई से शुरू होगी UPTET 2026 परीक्षा
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के उम्मीदवार शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा तिथि और केंद्र से संबंधित जानकारी अपने एडमिट कार्ड से ही सत्यापित करें।
UP TET 2026 Admit Card LIVE: कैसे डाउलोड होगा एडमिट कार्ड
UPTET Admit Card 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की आवश्यकता होगी। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपने हॉल टिकट को स्क्रीन पर देख सकेंगे और उसका PDF डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसकी एक से अधिक प्रिंट कॉपी निकालकर सुरक्षित रखें ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
UP TET 2026 Admit Card LIVE: कब आएगा यूपीटीईटी एडमिट कार्ड
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) 30 जून 2026 को UPTET Admit Card 2026 जारी करेगा। जिन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने पहले ही परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है और अब उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।