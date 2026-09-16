UP Super TET 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी सुपर टीईटी 2026 (UP Super TET 2026) के तहत 12,405 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हो रही है। इस भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग के शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों के साथ सहायता प्राप्त संस्थानों से जुड़े प्राथमिक विद्यालयों में भी पद शामिल हैं।

आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक विज्ञापन और पात्रता संबंधी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।

UP Super TET 2026 में कितने पद?

इस भर्ती अभियान में कुल 12,405 सहायक शिक्षक पद शामिल हैं। इनमें दो अलग-अलग श्रेणियों में रिक्तियां हैं, जिनकी डिटेल इस प्रकार है।

पद रिक्तियां शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक 11,508 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक 897 कुल 12,405

आयोग की ओर से जारी भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत शहरी सहायक शिक्षक पद और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त संस्थानों से जुड़े प्राथमिक विद्यालयों के पद शामिल किए गए हैं।

UP Super TET 2026 Registration: आज से आवेदन

यूपी सुपर टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू होगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले OTR प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद वे भर्ती आवेदन के लिए आगे बढ़ सकेंगे।

आवेदन की अंतिम तारीख और अन्य समयसीमा से जुड़ी जानकारी अभ्यर्थियों को आधिकारिक विज्ञापन में देखनी चाहिए। आवेदन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और शैक्षणिक प्रमाणपत्र तैयार रखना उपयोगी रहेगा।

UP Super TET 2026 Exam Date: दिसंबर में होगी परीक्षा

उपलब्ध भर्ती कार्यक्रम के अनुसार यूपी सुपर टीईटी 2026 की लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा से पहले आयोग की ओर से एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा तारीख के साथ अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों को अंतिम मानना चाहिए।

आवेदन के लिए OTR क्यों जरूरी है?

यूपीईएसएसएससी की इस भर्ती में आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की मूल जानकारी को आयोग के रिकॉर्ड में पंजीकृत करना है। OTR पूरा होने के बाद उम्मीदवार संबंधित भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक UPESSC पर OTR नहीं किया है, उन्हें आवेदन शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

UP Super TET 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती की पात्रता पद और संबंधित विभाग की शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों के लिए यूपीईएसएससी के आधिकारिक विज्ञापन को देखना चाहिए।

UP Super TET 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

स्टेप 1. UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in खोलें।

स्टेप 2. पहले OTR (One Time Registration) पूरा करें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें।

स्टेप 4. UP Super TET/Assistant Teacher भर्ती के आवेदन लिंक पर जाएं।

स्टेप 5. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 7. आवेदन शुल्क, यदि लागू हो, जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 9. आवेदन की कॉपी डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

यूपी सुपर टीईटी 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य व्यक्तिगत विवरण सावधानी से भरना चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले पूरे फॉर्म की दोबारा जांच कर लेना बेहतर होगा। साथ ही, 12,405 पदों की संख्या को देखकर बिना पात्रता जांचे आवेदन न करें। अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित योग्यता और अन्य शर्तें आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में दी गई हैं। किसी भी अपडेट के लिए UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट को ही प्राथमिक स्रोत मानें।