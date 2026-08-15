Education News: छात्रों और युवाओं के लिए अगस्त का महीना कई महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी जारी हो चुका है। ऐसे में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा और करियर की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इन तीनों अपडेट की तारीखें और जरूरी जानकारी जानना महत्वपूर्ण है।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, 21 सितंबर तक मौका

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति योजना का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। विभाग ने 20 जुलाई 2026 को इस संबंध में दो शासनादेश जारी किए थे। इनमें एक प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति से संबंधित है, जबकि दूसरा दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए है। दशमोत्तर योजना का लाभ स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को मिलेगा।

कक्षा 10 और 12 के वे छात्र जो पहले से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कक्षा 9 और 11 में पहली बार आवेदन करने वाले छात्र 11 अगस्त से 21 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कर सकेंगे। योजना का लाभ सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्रों को दिया जाएगा।

आवेदन के लिए छात्र का उत्तर प्रदेश का निवासी होना और किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या संस्थान में अध्ययनरत होना जरूरी है। छात्र के नाम से बैंक खाता भी होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 है।

DRDO में अप्रेंटिसशिप का मौका, 50 पदों पर भर्ती

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने फ्रेशर्स के लिए अप्रेंटिसशिप का अवसर दिया है। DRDO की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब की ओर से एक साल के अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के तहत 50 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को DRDO लैब में काम करने और प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ उन्हें हर महीने निर्धारित स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

यह वैकेंसी अप्रेंटिस कैटेगरी में बीई/बीटेक और जनरल स्ट्रीम के उम्मीदवारों के लिए है। इच्छुक अभ्यर्थियों को DRDO की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2026 है। फ्रेशर्स के लिए यह अपने करियर की शुरुआत में प्रतिष्ठित रक्षा अनुसंधान संस्थान में व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अच्छा अवसर हो सकता है।

यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का राउंड 5 सीट अलॉटमेंट जारी

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 के राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 अगस्त को जारी कर दिया है। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सीट अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। रिजल्ट में आवंटित संस्थान और पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी दी गई है।

राउंड 5 में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन सीट स्वीकार करने के साथ सीट स्वीकृति शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित जिला सहायता केंद्र पर जाना होगा। राउंड 5 की च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग 6 से 10 अगस्त तक हुई थी, जबकि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 अगस्त को जारी किया गया। ऑनलाइन सीट स्वीकृति और फीस भुगतान की प्रक्रिया 14 अगस्त तक निर्धारित थी। आवंटित सीट वापस लेने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2026 है।