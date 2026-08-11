UP Scholarship 2026-27 Registration: उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूपी स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य छात्र अब आधिकारिक स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए फ्रेश और रिन्यूअल आवेदन की अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित की गई हैं।

UP Scholarship 2026-27: आज से शुरू हुआ आवेदन

यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त 2026 से शुरू हो गया है। यह योजना सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।

छात्रों को आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद स्कूल स्तर, जिला स्तर और अन्य निर्धारित स्तरों पर दस्तावेजों और विवरणों का सत्यापन किया जाएगा।

UP Scholarship 2026-27 Last Date: कब तक कर सकते हैं आवेदन?

कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए फ्रेश और रिन्यूअल आवेदन की अंतिम तारीख अलग रखी गई है।

आवेदन का प्रकार आवेदन शुरू अंतिम तारीख संभावित भुगतान कक्षा 9-12 रिन्यूअल 11 अगस्त 2026 25 अगस्त 2026 25-31 अक्टूबर 2026 कक्षा 9-12 फ्रेश 11 अगस्त 2026 21 सितंबर 2026 25-31 जनवरी 2027

अर्थात जिन विद्यार्थियों को पिछले सत्र में स्कॉलरशिप मिली थी और वे उसी स्तर की पढ़ाई जारी रख रहे हैं, उन्हें 25 अगस्त 2026 तक रिन्यूअल आवेदन पूरा करना होगा। वहीं नए आवेदकों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 है।

कौन कर सकता है आवेदन?

यूपी स्कॉलरशिप योजना के तहत कक्षा 9, 10, 11 और 12 के पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। योजना में सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। पात्रता शर्तें संबंधित श्रेणी और योजना के नियमों के अनुसार लागू होंगी।

UP Scholarship 2026-27 के लिए कैसे करें आवेदन?

छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. Scholarship/Student Login सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. अपनी कक्षा और संबंधित स्कॉलरशिप कैटेगरी का चयन करें।

स्टेप 4. नए विद्यार्थी Fresh Application और पिछले वर्ष के लाभार्थी Renewal Application का विकल्प चुनें।

स्टेप 5. मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक संबंधी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 7. आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांच लें।

स्टेप 8. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म Final Submit करें।

स्टेप 9. भविष्य के लिए आवेदन की रसीद या प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

आवेदन के बाद क्या होगा?

आवेदन जमा होने के बाद सीधे छात्र के बैंक खाते में स्कॉलरशिप नहीं भेजी जाएगी। पहले आवेदन का निर्धारित स्तरों पर सत्यापन होगा, जिसमें स्कूल आवेदन की जांच करके पात्र फॉर्म आगे भेजेगा। इसके बाद जिला स्तर पर सत्यापन और तकनीकी जांच की प्रक्रिया होगी।

अंतिम रूप से स्वीकृत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप राशि उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों को आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, आधार, बैंक खाता और शैक्षणिक विवरण में किसी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए।

कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए जरूरी बात

रिन्यूअल और फ्रेश आवेदन की अंतिम तारीख अलग-अलग है। इसलिए विद्यार्थी पहले यह सुनिश्चित करें कि उन्हें फ्रेश आवेदन करना है या रिन्यूअल, रिन्यूअल विद्यार्थियों के पास आवेदन पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत कम समय है।

जो छात्र पहली बार योजना में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपना आवेदन अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना पूरा कर लेना चाहिए। इससे पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी समस्या होने की स्थिति में परेशानी से बचा जा सकता है।

UP Scholarship 2026-27: कक्षा 12 के बाद वालों के लिए भी मौका

कक्षा 12 से आगे की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति की प्रक्रिया अलग समय पर शुरू होगी। इसके लिए रिन्यूअल आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक और फ्रेश आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकेंगे। इस श्रेणी के रिन्यूअल विद्यार्थियों के लिए भुगतान 16 से 25 जनवरी 2027 और फ्रेश विद्यार्थियों के लिए 27 से 31 जनवरी 2027 के बीच निर्धारित किया गया है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

यूपी स्कॉलरशिप का आवेदन भरते समय विद्यार्थी सभी जानकारी अपने आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार ही दर्ज करें। आवेदन जमा करने से पहले फॉर्म को दोबारा जांच लें। आवेदन के बाद अपने स्कूल/संस्थान से सत्यापन की स्थिति के बारे में भी जानकारी लेते रहें। स्कॉलरशिप की तारीखों या प्रक्रिया में बदलाव होने पर आधिकारिक पोर्टल पर जारी सूचना को ही अंतिम और मान्य माना जाएगा।