UP Scholarship 2025-26: उत्तर प्रदेश के उन छात्रों के लिए राहत की खबर है, जो तकनीकी समस्या के कारण शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने ऐसे पात्र छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया है। इसके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल 1 सितंबर 2026 से दोबारा खोला जाएगा।

सरकार के इस फैसले से 3,16,057 छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। इनमें सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हैं। विभाग के अनुसार, पात्रता पूरी करने वाले सभी प्रभावित छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा।

छात्रों के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल

2025-26 सत्र में पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करते समय बड़ी संख्या में छात्रों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसके चलते पात्र होने के बावजूद हजारों विद्यार्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। अब सरकार ने ऐसे छात्रों को दोबारा आवेदन करने का अवसर देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा SC, ST, OBC, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के लिए होगी।

3.16 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित

समाज कल्याण विभाग के अनुसार, तकनीकी समस्याओं के कारण कुल 3,16,057 छात्र स्कॉलरशिप का लाभ पाने से वंचित रह गए थे।

संस्थान का प्रकार प्रभावित छात्रों की संख्या सरकारी संस्थान 31,836 सहायता प्राप्त संस्थान 37,795 निजी संस्थान 2,46,426 कुल 3,16,057

आंकड़ों से साफ है कि प्रभावित छात्रों में सबसे बड़ी संख्या निजी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की है।

1 सितंबर से मिलेगा आवेदन का मौका

छात्रों के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल 1 सितंबर 2026 से फिर खोला जाएगा। जिन विद्यार्थियों का आवेदन तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो सका था, वे पोर्टल दोबारा खुलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।

जानकारी विवरण स्कॉलरशिप सत्र 2025-26 पोर्टल दोबारा खुलने की तारीख 1 सितंबर 2026 सुविधा दोबारा आवेदन का अवसर कारण तकनीकी समस्या के कारण आवेदन पूरा न होना लाभार्थी पात्र छात्र शामिल वर्ग SC, ST, OBC, सामान्य, अल्पसंख्यक

इन तारीखों में मिल सकती है स्कॉलरशिप

विभाग के अनुसार, दोबारा आवेदन करने वाले पात्र छात्रों के बैंक खातों में स्कॉलरशिप की राशि 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 के बीच ट्रांसफर किए जाने की योजना है। इसके लिए छात्रों को आवेदन करते समय बैंक खाते समेत अपनी सभी जानकारियां बिल्कुल सही भरनी होंगी।

प्रक्रिया तारीख स्कॉलरशिप पोर्टल फिर खुलेगा 1 सितंबर 2026 संभावित स्कॉलरशिप ट्रांसफर 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026

UP Scholarship 2025-26: ऐसे कर सकेंगे आवेदन

पोर्टल दोबारा खुलने के बाद पात्र छात्रों को ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा। आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी से लेकर बैंक डिटेल तक हर जानकारी सावधानी से भरना जरूरी होगा।

स्टेप 1. यूपी स्कॉलरशिप एवं फीस प्रतिपूर्ति ऑनलाइन सिस्टम के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. संबंधित स्कॉलरशिप कैटेगरी और 2025-26 सत्र का विकल्प चुनें।

स्टेप 3. जरूरी जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4. रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल से पोर्टल पर लॉगिन करें।

स्टेप 5. व्यक्तिगत, शैक्षणिक, संस्थान और बैंक संबंधी जानकारी भरें।

स्टेप 6. मांगे गए दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

स्टेप 7. आवेदन को सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी अच्छी तरह जांचें।

स्टेप 8. आवेदन सबमिट करने के बाद उसका acknowledgement डाउनलोड या सेव कर लें।

बैंक डिटेल में गलती न करें

इस बार छात्रों के लिए बैंक खाते की जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कॉलरशिप की राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जानी है। बैंक डिटेल, व्यक्तिगत जानकारी या अन्य रिकॉर्ड में किसी तरह का मिसमैच होने पर भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इसलिए छात्रों को आवेदन जमा करने से पहले बैंक अकाउंट नंबर, नाम, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारियों को दोबारा जांच लेना चाहिए। आवेदन की कॉपी, acknowledgement और अपलोड किए गए दस्तावेज भी संभालकर रखने की सलाह दी गई है।

आवेदन के बाद भी पोर्टल चेक करते रहें

फॉर्म जमा करने के बाद छात्रों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। उन्हें अपने आवेदन के वेरिफिकेशन और आगे की प्रक्रिया से जुड़े अपडेट के लिए पोर्टल के साथ-साथ अपने स्कूल या कॉलेज से भी जानकारी लेते रहना चाहिए।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मौका?

स्कॉलरशिप कई छात्रों के लिए पढ़ाई के खर्च को संभालने में महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता होती है। ऐसे में तकनीकी समस्या के कारण आवेदन से छूट गए विद्यार्थियों के लिए पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला बड़ी राहत है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए फीस प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की राशि उनकी शिक्षा जारी रखने में मददगार हो सकती है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप भी 2025-26 की स्कॉलरशिप के पात्र हैं और तकनीकी समस्या के कारण पिछली बार आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे, तो 1 सितंबर को पोर्टल खुलते ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी रखें।