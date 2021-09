UP Polytechnic Result 2021: यूपी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट, jeecup.nic.in पर चेक करने के लिए पड़ेगी इनकी जरूरत

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ फार्मेसी डिप्लोमा कोर्सेज में ए़मिशन यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2021 के आधार पर किया जाएगा।

UP Polytechnic Result 2021: उत्तर प्रदेश, यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2021 की घोषणा आज, 13 सितंबर, 2021 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किए जाने की उम्मीद है। परीक्षा 31 अगस्त से 4 सितंबर तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। जो छात्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे रिजल्ट जारी होने के बाद अपना यूपी जेईईसीयूपी परिणाम आधिकारिक वेबसाइटjeecup.nic.in पर देख सकते हैं।

करीब 2.65 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। उम्मीदवार अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि डालकर यूपी पॉलिटेक्निक परिणाम 2021 चेक कर सकेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया 14 सितंबर, 2021 से शुरू होने वाली है।

यूपी जेईईसीयूपी रैंक कार्ड में उम्मीदवार का नाम, नंबर और कैटेगरी वाइज राज्य ओपन रैंक जैसी डिटेल्स होंगी। परिणाम चेक करने और रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स से गुजरना होगा।

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ फार्मेसी डिप्लोमा कोर्सेज में ए़मिशन यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2021 के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को काउंसलिंग शेड्यूल की चेक करना होगा और उसी के अनुसार पहले से तैयारी करनी चाहिए। यूपी जेईईसीयूपी काउंसलिंग का पहला राउंड 14 से 16 सितंबर, 2021 तक आयोजित होने वाला है। यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2021 पूरी तरह से 7 सितंबर को जारी फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया गया है।

How to check UP Polytechnic Result 2021

कैंडिडेट्स रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटjeecup.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको UP JEECUP Result 2021 का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब यहां आपको यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स जैसे रोल नंबर, बुकलेट नंबर और जन्म तिथि आदि डालकर सबमिट कर देना है।

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

