उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े 4543 पदों को भरने के लिए 14 और 15 मार्च को आयोजित की गई लिखित परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। इस परीक्षा में जो उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं वह आंसर की जारी होने के बाद उसे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

आंसर की से तैयार करें अपना अनुमानित रिजल्ट

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट आसानी से अपने संभावित स्कोर का पता लगा सकते हैं इसके लिए उन्हें अपनी ओएमआर शीट के आंसर और आंसर की में दिए जवाब का मिलना करना होगा। आंसर-की से सही जवाब देखकर यह चेक करते जाएं कि आपने कुल कितने प्रश्न सही और कितने गलत किए हैं। जितने भी सवाल आपने सही किए हैं, उन्हें 2.5 से गुणा कर दें आपको अपना स्कोर मिल जाएगा।

कब जारी होगी आंसर की?

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी होने की कोई ऑफिशियल डेट तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से साझा नहीं की गई है, लेकिन पिछली भर्ती के ट्रेंड को देखते हुए यही माना जा रहा है कि यूपी पुलिस एसआई एग्जाम की आंसर की परीक्षा के 7-10 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। उस हिसाब से 14 और 15 मार्च को आयोजित परीक्षा की आंसर की 25 मार्च तक जारी होने की प्रबल संभावना है।