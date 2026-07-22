UP Police SI Scorecard 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस एसआई स्कोरकार्ड 2026 (UP Police SI Scorecard 2026) जारी कर दिया है, जिसे डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, वे अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने अंतिम चयन परिणाम के बाद अभ्यर्थियों के लिए स्कोरकार्ड देखने की सुविधा उपलब्ध कराई है।

UP Police SI Scorecard 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UP Police SI Scorecard 2026 या संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Registration Number और Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

मेरिट लिस्ट में क्या देखें?

बोर्ड द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण उपलब्ध हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम या रोल नंबर मेरिट लिस्ट में शामिल है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण अथवा नियुक्ति संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा।

स्कोरकार्ड में उपलब्ध जानकारी

UP Police SI Scorecard 2026 में सामान्यतः निम्नलिखित विवरण दर्ज होते हैं।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर

श्रेणी (Category)

प्राप्त अंक

योग्यता/चयन की स्थिति

अन्य परीक्षा संबंधी विवरण

आधिकारिक वेबसाइट

अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। बोर्ड ने हाल ही में स्कोरकार्ड लिंक सक्रिय करने की सूचना जारी की है।

UP Police SI Scorecard 2026 के बाद की पूरी प्रक्रिया

यूपी पुलिस एसआई स्कोरकार्ड 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या होगा। यदि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल है, तो स्कोरकार्ड केवल आपके प्राप्त अंकों का रिकॉर्ड है। इसके बाद नियुक्ति से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। आगे की प्रक्रिया इस प्रकार है।

मेडिकल एग्जामिनेशन: फाइनल मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों का विस्तृत मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसमें शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिए पूरी तरह सक्षम है।

चरित्र सत्यापन: मेडिकल में सफल होने के बाद संबंधित जिले की पुलिस द्वारा उम्मीदवार का चरित्र एवं पृष्ठभूमि सत्यापन (Police Verification) किया जाएगा। इस दौरान शैक्षणिक, निवास और आपराधिक रिकॉर्ड सहित अन्य विवरणों की जांच होती है।

नियुक्ति पत्र: मेडिकल और चरित्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद विभाग चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा। इसमें रिपोर्टिंग की तारीख और प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी दी जाएगी।

प्रशिक्षण: नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कानून, पुलिसिंग, हथियार संचालन, जांच प्रक्रिया, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्ड वर्क का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पहली पोस्टिंग दी जाती है।

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