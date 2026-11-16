उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने एसआई भर्ती 2020-21 का पूरक अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया में कुल 203 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इनमें 200 अभ्यर्थी सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस और 3 अभ्यर्थी पीएसी प्लाटून कमांडर के पद के लिए चुने गए हैं। बोर्ड ने चयनित उम्मीदवारों की सूची पीडीएफ प्रारूप में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर चयन की स्थिति जांच सकते हैं।

UP SI Supplementary Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भर्ती सीधी भर्ती 2020-21 परिणाम पूरक अंतिम चयन परिणाम परिणाम जारी होने की तारीख 14 नवंबर 2026 कुल चयनित अभ्यर्थी 203 एसआई नागरिक पुलिस 200 पीएसी प्लाटून कमांडर 3 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी इस पूरक चयन में कोई चयन नहीं रिजल्ट का प्रारूप PDF चयन सूची आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in

212 अभ्यर्थियों की प्रक्रिया के बाद आया पूरक चयन परिणाम

यह पूरक परिणाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है। भर्ती बोर्ड ने संबंधित अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया था। इसके तहत दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा भी कराई गई।

बोर्ड की सूचना के अनुसार, 2 नवंबर 2026 को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए 138 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 129 सफल हुए। इसके बाद 5 नवंबर को शारीरिक दक्षता परीक्षा में 278 उम्मीदवारों को शामिल होना था। इनमें 202 सफल हुए, 60 असफल रहे और 16 अनुपस्थित थे। पहले से सभी संबंधित चरण पास कर चुके 10 अन्य अभ्यर्थियों को मिलाकर अंतिम चयन के लिए कुल 212 उम्मीदवारों पर विचार किया गया है।

किस पद पर कितने उम्मीदवारों का चयन हुआ?

अंतिम चयन लिखित परीक्षा के सामान्यीकृत अंकों, मेरिट क्रम, आवेदन में दी गई पदों की प्राथमिकता और लागू आरक्षण नियमों के आधार पर किया गया।

पद चयनित उम्मीदवार सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस 200 प्लाटून कमांडर, पीएसी 3 कुल चयन 203 निर्धारित कटऑफ से कम अंक पाने वाले 9

इस प्रकार, अंतिम चयन के लिए विचार किए गए 212 अभ्यर्थियों में से 203 को सफलता मिली, जबकि 9 उम्मीदवार निर्धारित कटऑफ अंक हासिल नहीं कर सके।

UP Police SI Supplementary Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?

चयन सूची देखने के लिए उम्मीदवारों को किसी अलग लॉगिन की जरूरत के बजाय बोर्ड की ओर से जारी संबंधित PDF देखनी होगी। इसके लिए ये स्टेप अपनाएं:

स्टेप 1. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in खोलें।

स्टेप 2. वेबसाइट के नोटिस सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. सीधी भर्ती 2020-21 के पूरक अंतिम चयन परिणाम से संबंधित नोटिस पर क्लिक करें।

स्टेप 4. एसआई नागरिक पुलिस की चयन सूची या पीएसी प्लाटून कमांडर की सूची खोलें।

स्टेप 5. PDF में अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर खोजें।

स्टेप 6. भविष्य के संदर्भ के लिए चयन सूची डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

चयनित उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?

जिन उम्मीदवारों का नाम चयन सूची में है, उन्हें भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आगे जारी होने वाले निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए। दस्तावेजों, शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, पहचान पत्र और लागू होने पर श्रेणी प्रमाणपत्रों को तैयार रखें। नियुक्ति, आवंटन या प्रशिक्षण से जुड़ी तारीखों को लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सूचना की पुष्टि जरूर करें।

UP Police SI Final Result 2026 Direct Link