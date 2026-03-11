UP Police SI Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी एसआई एडमिट कार्ड 2026 (UP SI Admit Card 2026) जारी कर दिया है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले करीब 16 लाख उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य है क्योंकि बिना हॉल टिकट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

UP Police SI Admit Card 2026: कितने पदों पर होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 4,543 सब इंस्पेक्टर पदों पर नियुक्ति करना है,जिसके लिए चयन प्रक्रिया को कई चरणों में बांटा गया है।

UP SI Admit Card 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तारीख सिटी इंटिमेशन स्लिप 6 मार्च 2026 14 मार्च परीक्षा का एडमिट कार्ड 11 मार्च 2026 15 मार्च परीक्षा का एडमिट कार्ड 12 मार्च 2026 परीक्षा तिथि 14 और 15 मार्च 2026

UP SI Exam 2026 Shift Timing

शिफ्ट समय शिफ्ट 1 सुबह 10:00 बजे – 12:00 बजे शिफ्ट 2 दोपहर 3:00 बजे – 5:00 बजे

UP SI Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. स्टेप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UP SI Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 3. कैप्चा कोड भरकर Submit पर क्लिक करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में क्या मिलेगी जानकारी ?

यूपी एसआई हॉल टिकट में निम्न जानकारी दी होती है।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

फोटो और सिग्नेचर

परीक्षा तिथि

शिफ्ट टाइम

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा से जुड़ी जरूरी निर्देश

परीक्षा केंद्र पर आधार सत्यापन अनिवार्य

यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 2026 में इस बार आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। जिन उम्मीदवारों के आधार में समस्या है, वे परीक्षा केंद्र पर दो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा पहचान पत्र (PAN Card या Voter ID) साथ लेकर जाएं।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निम्न दस्तावेज जरूर लेकर जाने होंगे।

यूपी एसआई एडमिट कार्ड

आधार कार्ड

वोटर आईडी

पैन कार्ड

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

UP SI Exam Pattern 2026

विषय प्रश्न अंक जनरल हिंदी 40 100 करंट अफेयर्स/कानून/जीके 40 100 न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 100 रीजनिंग/मेंटल एबिलिटी 40 100 कुल 160 400

परीक्षा अवधि 2 घंटे है और प्रश्नों का प्रकार MCQ होगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक मिलेंगे।

हेल्पलाइन नंबर

अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो उम्मीदवार इन बोर्ड द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों 0522-2235752, 08064526230 पर संपर्क करने के अलावा ईमेल आईडी helpdeskupsiexam25@gmail.com पर भी अपनी शिकायत या समस्या दर्ज कर सकते हैं।

