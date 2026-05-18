UP Police Home Guard Result Date 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही यूपी होम गार्ड रिजल्ट 2026 जारी कर सकता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मई 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 41,424 पदों पर भर्ती की जाएगी।

यूपी होम गार्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी होगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और कटऑफ अंक भी शामिल होंगे।

कब हुई थी परीक्षा?

यूपी होम गार्ड 2026 लिखित परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2026 से 27 अप्रैल 2026 तक राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इससे पहले आयोग ने 7 मई 2026 को उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी की थी। अब अभ्यर्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

UP Home Guard Result 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पद का नाम होम गार्ड कुल पद 41,424 परीक्षा तिथि 25 से 27 अप्रैल 2026 परीक्षा मोड ऑफलाइन चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, PET और PST संभावित रिजल्ट तिथि मई 2026 का तीसरा या चौथा सप्ताह आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in

UP Home Guard Result 2026 ऐसे चेक करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Result” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “UP Home Guard Result 2026” लिंक खोलें।

स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट PDF खुल जाएगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

रिजल्ट में दी गई होंगी ये जानकारियां

यूपी होम गार्ड लिखित परीक्षा परिणाम 2026 में उम्मीदवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी, जैसे:

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन आईडी

जन्मतिथि

श्रेणी (Category)

प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए रखें ये दस्तावेज तैयार

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को ये दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए:

पहचान पत्र

श्रेणी प्रमाण पत्र

शैक्षणिक प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

एडमिट कार्ड की कॉपी

UP Home Guard Expected Cut Off 2026

अभी तक आधिकारिक कटऑफ जारी नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार संभावित कटऑफ इस प्रकार रह सकती है:

श्रेणी संभावित कटऑफ

सामान्य (General) 65-70

ओबीसी (OBC) 60-65

एससी/एसटी 53-58

हालांकि उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल संभावित आंकड़े हैं। वास्तविक कटऑफ रिजल्ट जारी होने के साथ घोषित की जाएगी।