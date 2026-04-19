उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सिटी डिटेल्स आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अब अपने एग्जाम सिटी की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा।

UP Police Home Guard 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

प्रक्रिया तिथि
ऑनलाइन आवेदन शुरू18 नवंबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि17 दिसंबर 2025
फीस जमा करने की अंतिम तिथि17 दिसंबर 2025
करेक्शन विंडो18-21 दिसंबर 2025
परीक्षा तिथि25, 26 और 27 अप्रैल 2026
एग्जाम सिटी जारी18 अप्रैल 2026
एडमिट कार्डपरीक्षा के 3 से 4 दिन पहले
रिजल्टमुख्य परीक्षा के बाद

UP Police Home Guard 2026: वैकेंसी डिटेल

पद का नामपदों की संख्या
यूपी पुलिस होम गार्ड41,424

UP Police Home Guard 202 Exam City Details ऐसे चेक करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “Latest Notifications” या “Exam City Details” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “UP Police Home Guard Exam City Details 2026” लिंक खोलें।

स्टेप 4. लॉगिन करें (रजिस्ट्रेशन नंबर / जन्मतिथि डालें)।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपकी एग्जाम सिटी स्क्रीन पर दिखेगी।

स्टेप 6. डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

UP Police Home Guard 2026: चयन प्रक्रिया

UP Police Home Guard भर्ती में चयन निम्न चरणों के आधार पर होगा:

लिखित परीक्षा
मेरिट लिस्ट
पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण)
पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षण)
दस्तावेज़ सत्यापन
मेडिकल परीक्षा

जरूरी निर्देश

उम्मीदवार समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद तुरंत डाउनलोड करें क्योंकि परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी।

UP Police Home Guard Exam City 2026 Direct Link