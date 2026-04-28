उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल, सीएम योगी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस साल करीब 1 लाख नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस दूरसंचार विभाग में की एक भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति-पत्र वितरित करते हुए यह घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना ही हमारा संकल्प है जिसे हम दोबारा दोहरा रहे हैं।

इन पदों के लिए होगा उम्मीदवारों का चयन

जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी ने जिस 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा की है उस अभियान के जरिए कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और होम गार्ड जैसे पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। हाल ही में होमगार्ड विभाग में भी 41,000 से अधिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

सीएम योगी के इस ऐलान के बाद अब इस भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी। यह नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। यूपी पुलिस की इस भर्ती के लिए 10वीं, 12वीं पास और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले जनरल कैटेगिरी के उम्मीदवार 18-23 साल के बीच में होने चाहिए। वहीं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जनरल कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 21 से 28 साल होनी चाहिए। वहीं होम गार्ड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 18 से 45 साल के बीच होने चाहिए।