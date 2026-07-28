UP Police Constable Result 2026 LIVE: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और मेरिट लिस्ट PDF देख सकेंगे। यह भर्ती अभियान 32,679 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए आयोजित किया गया है।

कब हुई थी परीक्षा?

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को ऑफलाइन ओएमआर मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जो 300 अंकों के थे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की निगेटिव मार्किंग लागू की गई थी। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 20 जून 2026 को जारी की गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब बोर्ड जल्द ही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है।

UP Police Constable Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि नोटिफिकेशन जारी 31 दिसंबर 2025 आवेदन शुरू 31 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 करेक्शन विंडो 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 एग्जाम सिटी स्लिप 1 जून 2026 एडमिट कार्ड 4 जून 2026 लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 प्रोविजनल आंसर-की 20 जून 2026 रिजल्ट जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह (संभावित) डीवी/पीएसटी 17 अगस्त 2026 से (संभावित)

UP Police Constable Result 2026: संभावित कटऑफ

आधिकारिक कटऑफ रिजल्ट के साथ जारी होगी। विभिन्न परीक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर संभावित कटऑफ इस प्रकार मानी जा रही है।

श्रेणी पुरुष महिला सामान्य 185–195 180–190 ओबीसी 175–185 170–180 एससी 150–160 145–155 एसटी 115–125 110–120

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में सफलता मिलने की उम्मीद है, उन्हें पहले से ही अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। DV प्रक्रिया के दौरान इनकी जांच की जाएगी।

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