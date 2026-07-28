UP Police Constable Result 2026 LIVE: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और मेरिट लिस्ट PDF देख सकेंगे। यह भर्ती अभियान 32,679 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए आयोजित किया गया है।
कब हुई थी परीक्षा?
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को ऑफलाइन ओएमआर मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जो 300 अंकों के थे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की निगेटिव मार्किंग लागू की गई थी। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 20 जून 2026 को जारी की गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब बोर्ड जल्द ही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है।
UP Police Constable Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां
|कार्यक्रम
|तिथि
|नोटिफिकेशन जारी
|31 दिसंबर 2025
|आवेदन शुरू
|31 दिसंबर 2025
|आवेदन की अंतिम तिथि
|30 जनवरी 2026
|करेक्शन विंडो
|31 जनवरी से 3 फरवरी 2026
|एग्जाम सिटी स्लिप
|1 जून 2026
|एडमिट कार्ड
|4 जून 2026
|लिखित परीक्षा
|8, 9 और 10 जून 2026
|प्रोविजनल आंसर-की
|20 जून 2026
|रिजल्ट
|जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह (संभावित)
|डीवी/पीएसटी
|17 अगस्त 2026 से (संभावित)
UP Police Constable Result 2026: संभावित कटऑफ
आधिकारिक कटऑफ रिजल्ट के साथ जारी होगी। विभिन्न परीक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर संभावित कटऑफ इस प्रकार मानी जा रही है।
|श्रेणी
|पुरुष
|महिला
|सामान्य
|185–195
|180–190
|ओबीसी
|175–185
|170–180
|एससी
|150–160
|145–155
|एसटी
|115–125
|110–120
रिजल्ट के बाद क्या होगा?
लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में सफलता मिलने की उम्मीद है, उन्हें पहले से ही अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। DV प्रक्रिया के दौरान इनकी जांच की जाएगी।
UP Police Constable Result 2026 LIVE: ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर UP Police Constable Result 2026 लिंक खोलें। रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। भविष्य के लिए उसका प्रिंट या PDF डाउनलोड कर लें।
UP Police Constable Result 2026 LIVE: आंसर-की के बाद अब रिजल्ट
भर्ती बोर्ड ने 20 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी। अभ्यर्थियों से आपत्तियां प्राप्त करने के बाद उनका निस्तारण किया गया। अब अंतिम मूल्यांकन पूरा होने के बाद बोर्ड जल्द ही परिणाम जारी कर सकता है।
UP Police Constable Result 2026 LIVE: निगेटिव मार्किंग का था नियम
लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की निगेटिव मार्किंग लागू की गई थी। सही उत्तरों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों की अंतिम स्थिति आधिकारिक कटऑफ और मेरिट लिस्ट के अनुसार तय होगी।
UP Police Constable Result 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षा?
UP Police Constable भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को ऑफलाइन OMR मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनके लिए अधिकतम 300 अंक निर्धारित थे। परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का इंतजार है।
UP Police Constable Result 2026 LIVE: 32,679 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 32,679 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा।
UP Police Constable Result 2026 LIVE: रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी
UP Police Constable Result 2026 जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखें।