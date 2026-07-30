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UP Police Constable Exam Result 2026 LIVE: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट और अपना क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकेंगे।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसे उम्मीदवार PDF के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे।

ऑफलाइन OMR मोड में हुई थी परीक्षा

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जो 300 अंकों के थे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू थी। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 20 जून 2026 को जारी की गई थी।

UP Police Constable Result 2026: संभावित कट-ऑफ

श्रेणीपुरुषमहिला
सामान्य (यूआर) 185–195 अंक 180–190 अंक
ओबीसी175–185 अंक170–180 अंक
एससी150–160 अंक 145–155 अंक
एसटी115–125 अंक110–120 अंक

यह संभावित (Expected) कट-ऑफ है। अंतिम कट-ऑफ रिजल्ट के साथ UPPRPB द्वारा जारी की जाएगी।

UP Police Constable Result 2026 ऐसे चेक करें

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UP Police Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. यदि लॉगिन की आवश्यकता हो तो मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट या स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी अपडेट के लिए समय-समय पर UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

Live Updates
18:40 (IST) 30 Jul 2026

UP Police Constable Result 2026 LIVE: प्रोविजनल आंसर-की कब आई थी?

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 20 जून 2026 को जारी की गई थी। उम्मीदवारों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था। बोर्ड द्वारा आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर परिणाम घोषित होगा। इसलिए अंतिम स्कोर प्रोविजनल आंसर-की से अलग भी हो सकता है।

18:10 (IST) 30 Jul 2026

UP Police Constable Result 2026 LIVE: परीक्षा का पैटर्न कैसा था?

UP Police Constable भर्ती परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित मोड में आयोजित की गई थी। प्रश्नपत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जिनके लिए 300 अंक निर्धारित थे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू थी और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटे गए। इसी आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम स्कोर तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।

17:40 (IST) 30 Jul 2026

UP Police Constable Result 2026 LIVE: कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32,679 कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और मेडिकल परीक्षण सहित सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर होगा। इसलिए उम्मीदवारों को रिजल्ट के बाद भी अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए।

17:27 (IST) 30 Jul 2026

UP Police Constable Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट?

UP Police Constable Result 2026 केवल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लिंक से बचना चाहिए। रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड मेरिट लिस्ट भी उपलब्ध कराएगा। उम्मीदवार अपने रोल नंबर की मदद से चयन सूची में अपना नाम देख सकेंगे और आगे की भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी वेबसाइट पर मिलेगी।

17:21 (IST) 30 Jul 2026

UP Police Constable Result 2026 LIVE: जल्द जारी होगा रिजल्ट

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और मेरिट लिस्ट देख सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रोल नंबर और अन्य जरूरी विवरण पहले से तैयार रखें ताकि परिणाम घोषित होते ही आसानी से उसे चेक कर सकें।