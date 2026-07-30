UP Police Constable Exam Result 2026 LIVE: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट और अपना क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकेंगे।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसे उम्मीदवार PDF के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे।

ऑफलाइन OMR मोड में हुई थी परीक्षा

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जो 300 अंकों के थे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू थी। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 20 जून 2026 को जारी की गई थी।

UP Police Constable Result 2026: संभावित कट-ऑफ

श्रेणी पुरुष महिला सामान्य (यूआर) 185–195 अंक 180–190 अंक ओबीसी 175–185 अंक 170–180 अंक एससी 150–160 अंक 145–155 अंक एसटी 115–125 अंक 110–120 अंक

यह संभावित (Expected) कट-ऑफ है। अंतिम कट-ऑफ रिजल्ट के साथ UPPRPB द्वारा जारी की जाएगी।

UP Police Constable Result 2026 ऐसे चेक करें

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UP Police Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. यदि लॉगिन की आवश्यकता हो तो मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट या स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी अपडेट के लिए समय-समय पर UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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