उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP Police Constable Result 2026 जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। परिणाम के बाद सफल अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होना होगा।

UP Police Constable Result 2026 LIVE Update Direct Link

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध UP Police Constable Result 2026 Direct Link के माध्यम से सीधे अपना परिणाम देख सकते हैं, जिसे डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और डायरेक्ट लिंक की पूरी डिटेल यहां दी गई है।

UP Police Constable Cut Off 2026 Direct Link

UP Police Constable Result 2026 ऐसे करें चेक और डाउनलोड

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UP Police Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा, जिसके शुरू होने की तारीख 17 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 एडमिट कार्ड

रिजल्ट/स्कोरकार्ड की कॉपी

10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट

पहचान पत्र (आधार/पैन/वोटर आईडी)

श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र

UP Police Constable Result 2026 Direct Link