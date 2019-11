UP Police Constable Result 2019 at www.upprpb.nic.in, Sarkari Result 2019 Live Updates: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2019 (UP Police Constable recruitment 2019) का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा। इस भर्ती से यूपी पुलिस में 49,568 पदों को भरा जाना है। इस भर्ती के लिए आवेदन 19 नवंबर 2018 से शुरू हुए थे। वहीं ऑफलाइन पेमेंट करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2018 थी। फीस जमा करने की शुरुआत 19 नवंबर, 2018 को हुई थी और 8 दिसंबर, 2018 को समाप्त हुई थी। ऑफलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर, 2018 थी।

हालांकि बोर्ड जल्द ही शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों की जांच के लिए तारीखें और एडमिट कार्ड जारी करेगा। इसके अलावा शारीरिक मानक परीक्षण के लिए मानक भी बताए जाएंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए श्रेणीवार अलग-अलग कटआफ जारी किया है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 185.3465, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172.3272, अनुसूचित जाति के लिए 145.3909 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 114.1932 कटआफ अंक तय किया गया है। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं सभी महिला अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा।

