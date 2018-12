UP Police Constable Result 2018 LIVE Updates: ऐसे देखें नौकरी मिली कि नहीं, रिजल्ट जल्द

UP Police Result 2018: परिणाम यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किए जाएंगे।

UP Police Constable Result 2018: Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board (UPPRPB), उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) आज Uttar Pradesh Resident Citizen Police and Reservoir Provincial Armed Constabulary (PAC) डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आज (4 दिसंबर) जारी किया जाएगा। 3 दिसंबर को यूपी भर्ती बोर्ड ने घोषणा की थी कि यूपी निवासी नागरिक पुलिस और रिजर्वोइयर पीएसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के लिए भर्ती परिणाम मंगलवार, 2 दिसंबर को यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट – https: // uppbpb.gov.in पर जारी किए जाएंगे। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक परिणाम अपलोड नहीं किए हैं।

