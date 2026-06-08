उत्तर प्रदेश में सोमवार (8 जून 2026) को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रदेश के 75 जिलों में कुल 1,183 परीक्षा केंद्रों पर यह 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) की ओर से यह जानकारी दी गई है कि 8 जून की परीक्षा के लिए कुल 9,62,832 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 75.15 फीसदी यानी 7,23,540 उम्मीदवार ही परीक्षा में उपस्थित हुए। बोर्ड ने बताया है कि पूरे प्रदेश में परीक्षा शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरी हुई।

परीक्षा को कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया संपन्न

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थी। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा को आसानी से कराने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई थी जिसमें पुलिस कर्मियों की तैनाती, सर्विलांस सिस्टम, परीक्षा केंद्रों पर तलाशी और गलत जानकारी को गलत तरीकों से फैलने पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लगातार निगरानी शामिल है।

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आजमगढ़ में एक युवक पर केस दर्ज

भर्ती बोर्ड ने बताया कि परीक्षा के दौरान कई लोगों और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इन पर आरोप हैं कि इन्होंने परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करने का काम किया था। इन्होंने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने, पेपर लीक के फर्जी दावे करने और गलत तरीकों का इस्तेमाल करके परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया था। जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़ जिले में पुलिस ने आशुतोष कुमार मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर एग्जाम के बारे में गलत जानकारी पोस्ट करने के आरोप में केस दर्ज किया।

बाल और दाढ़ी की हुई चेकिंग

परीक्षा केंद्रों पर सख्ती किस कदर थी इसकी बानगी अलग-अलग जगहों पर देखने को मिली। झांसी में अभ्यर्थियों के जूते-मोजे उतरवाए गए तो सहारनपुर में सोने की चेन और चश्मे भी उतरवा लिए गए। वहीं जौनपुर में महिलाओं के जूड़े और चोटी तक खुलवा दी गई। वाराणसी में तो उम्मीदवारों के बाल और दाढ़ी तक की जांच की गई। कानपुर में भी जिन अभ्यर्थियों की दाढ़ी और सिर के बाल बड़े थे उनकी भी चेकिंग की गई।

बाराबंकी से आई दुखद खबर

प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक दुखद खबर सामने आई। दरअसल, यहां पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में छात्रा का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। भाई-बहन बाइक से सुल्तानपुर से लौट रहे थे।

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भर्ती के बारे में अहम जानकारी

बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। इन तीन दिनों में कुल मिलाकर 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों के परीक्षा में उपस्थित होने की संभावना है। कुल 32,679 कॉन्स्टेबल और समकक्ष पदों के लिए 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था।

30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन हुए। 29 लाख 45 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जांच के दौरान 60 हजार आवेदन निरस्त कर दिए गए। बोर्ड ने 28 लाख 85 हजार उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं।

लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी। 150 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा। इस बार नेगेटिव मार्किंग व्यवस्था खत्म कर दी गई है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे। फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी।