UP Police Constable Re-Exam Admit Card 2018: Uttar Pradesh Recruitment and Promotion Board, Lucknow (UPPRPB) ने 41610 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अब अपने एडमिट कार्ड UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। UP Police Constable Exam 2018 Admit Card डाउनलोड करने के लिए लॉगइन करें वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर।

होम पेज पर आपको सबसे ऊपर “आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती-2018 प्रवेश पत्र डाउनलोड करें” का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद “Click here to download Admit Card” लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप UP Police Constable Exam 2018 Admit Card Download कर सकते हैं।

लिखित परीक्षा 25 और 26 अक्टूबर 2018 को आयोजित होगी। बता दें द्वितीय पाली की यह ऑफ लाइन परीक्षा पहले 18-06-2018 और 19-06-2018 को होनी थी लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। परीक्षा अब 25-10-2018 और 26-10-2018 को होगी। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर और जन्म-तिथि अंकित करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UPPRPB ने जनवरी 2018 में 41 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आरक्षी नागरिक पुलिस में 23,520 और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी में 18,000 पदों पर भर्ती होनी है।

चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा,मेडिकल और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। एडमिट कार्ड के अलावा उम्मीदवार अपने परीक्षा का समय(Time), पाली(Shift) और जनपद(City) की जानकारी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिटेल्स भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर और ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर चेक कर सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App