उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड (UPRPPB) ने 8-10 जून 2026 तक होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी बोर्ड ने 8 जून की परीक्षा के ही एडमिट कार्ड जारी किए हैं। 9 जून की परीक्षा के लिए 6 जून को और 10 जून की परीक्षा के लिए 7 जून को एडमिट कार्ड जारी होंगे। उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से एडमिट कार्ड एक्सकेस करना होगा।

सिटी स्लिप पहले ही जारी हो चुकी थी

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32,679 रिक्त पदों को भरने के लिए यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वह अपना एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड कर लें। बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड से पहले सिटी स्लिप जारी की गई थी जिसके जरिए उम्मीदवारों को अपने उस शहर के बारे में जानकारी मिल गई थी जहां उनका सेंटर पड़ना था। अब सेंटर की विस्तृत जानकारी एडमिट कार्ड में मिल जाएगी।

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कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर Top Notice सेक्शन में “उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने हेतु लिंक” पर क्लिक करें।

अब एक नया पेज ओपन होगा यहां Candidate Log in पर क्लिक करें।

अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

परीक्षा का पैटर्न

यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस लिखित परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर कुल 300 नंबर का होगा जिसे हल करने के लिए अभ्यर्थियों को पूरे 2 घंटे (120 मिनट) का समय दिया जाएगा। यह प्रश्न पत्र मुख्य रूप से चार बड़े विषयों (सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता) पर आधारित होगा।

रिक्तियों की विस्तृत जानकारी