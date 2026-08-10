UP Police Constable DV/PST Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कांस्टेबल नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड और आवेदन पत्र डाउनलोड करने का लिंक 10 अगस्त 2026 को उपलब्ध कराया गया है। DV/PST की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए केंद्र, तारीख और रिपोर्टिंग संबंधी निर्देशों को ध्यान से देख लेना चाहिए।

UP Police Constable DV/PST Admit Card 2026: कहां से करें डाउनलोड?

अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने वेआधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के होमपेज पर DV/PST एडमिट कार्ड और आवेदन पत्र डाउनलोड करने से संबंधित लिंक उपलब्ध कराया है।

UP Police Constable DV/PST Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके को अपना सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर भर्ती से जुड़े DV/PST Admit Card लिंक को खोलें।

स्टेप 3. मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड में दर्ज नाम, रोल नंबर, केंद्र और तारीख जैसी जानकारियां जांच लें।

स्टेप 6. प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।

17 अगस्त से शुरू होगी DV/PST प्रक्रिया

UP Police Constable भर्ती के अगले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण कराया जाएगा। यह प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली है। DV में उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के दौरान दी गई शैक्षणिक, व्यक्तिगत और अन्य आवश्यक जानकारियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वहीं PST में निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार उम्मीदवार की पात्रता जांची जाएगी।

कितने उम्मीदवार पहुंचे अगले चरण में?

UP Police Constable भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल 76,184 उम्मीदवारों को DV/PST के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। लिखित परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कांस्टेबल नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

DV के समय कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। सामान्य तौर पर उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां भी तैयार रखनी चाहिए।

इनमें आवेदन से जुड़े दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं। हालांकि, उम्मीदवारों को दस्तावेजों की अंतिम सूची के लिए अपने एडमिट कार्ड और UPPRPB की आधिकारिक सूचना को ही आधार बनाना चाहिए।

PST में किन बातों का होगा ध्यान?

Physical Standard Test यानी PST में उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों पर खरा उतरना होगा। इस चरण में उम्मीदवार की शारीरिक पात्रता भर्ती के निर्धारित नियमों के आधार पर जांची जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ें और निर्धारित समय से पहले संबंधित केंद्र पर पहुंचें।

UP Police Constable भर्ती में आगे क्या होगा?

लिखित परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा। फिलहाल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए DV/PST प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद भर्ती नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी तारीख, केंद्र या दस्तावेजों में किसी बदलाव की जानकारी के लिए केवल UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को ही अंतिम मानना चाहिए।

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