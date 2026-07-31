उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दी है। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब यहां देख सकते हैं कि उनकी श्रेणी में चयन के लिए न्यूनतम कितने अंक आवश्यक रहे और कटऑफ के आधार पर कितने उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (DV), शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

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UP Police Constable Cut Off 2026: श्रेणीवार कटऑफ

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 रिजल्ट के साथ बोर्ड ने श्रेणीवार कटऑफ भी जार कर दी है, जो इस प्रकार है।

श्रेणीकटऑफ अंक
सामान्य (UR) 258.03661
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 247.9334
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 251.63020
अनुसूचित जाति (SC) 239.3407
अनुसूचित जनजाति (ST) 220.10639
महिला वर्ग (सामान्य) 255.84346
महिला वर्ग (OBC) 247.93526
महिला वर्ग (SC) 236.31995
महिला वर्ग (ST) 211.47988

नोट: यह लिखित परीक्षा के आधार पर जारी आधिकारिक श्रेणीवार कटऑफ है। अंतिम चयन DV, PST, PET और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के बाद होगा।

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कटऑफ कैसे तय होती है?

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कटऑफ कई कारकों के आधार पर तय की जाती है, जिनमें कुल रिक्तियों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर, परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या, विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण, उम्मीदवारों का प्रदर्शन शामिल है। इन्हीं मानकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग कटऑफ निर्धारित की जाती है।

कटऑफ के बाद क्या होगा?

कटऑफ पार करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा, जो इस प्रकार है।

दस्तावेज सत्यापन (DV)

शारीरिक मानक परीक्षण (PST)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

मेडिकल परीक्षण

सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की तारीखों और नोटिस के लिए भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।