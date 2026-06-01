उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल शहर सूचना पर्ची 2026 जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्यभर में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के दौरान दिए गए शहर वरीयता के आधार पर जारी की गई है।

क्या है City Intimation Slip?

यूपी पुलिस कांस्टेबल सिटी इंटिमेशन स्लिप एक प्रारंभिक सूचना दस्तावेज है, जिसमें उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी दी जाती है। इसमें निम्न विवरण उपलब्ध होते हैं:

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा तिथि

आवंटित शहर और जिला

शिफ्ट टाइमिंग

UP Police Constable Admit Card 2026 कब जारी होगा

रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 1 जून से 3 जून 2026 के बीच किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

UP Police Constable City Intimation Slip 2026 डाउनलोड करने का तरीका

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट UPPRPB Official Website पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “UP Police Constable City Slip 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर City Intimation Slip दिखाई देगी।

स्टेप 6: इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

UP Police Constable Exam Date 2026

UP Police Constable भर्ती परीक्षा 8 जून से 10 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्टों में होगी।

UP Police Constable Exam Pattern 2026

कुल प्रश्न: 150

प्रश्न प्रकार: ऑब्जेक्टिव (MCQ)

कुल अंक: 300

प्रत्येक प्रश्न: 2 अंक

समय अवधि: 120 मिनट

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक कटेंगे

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा:

शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)

शारीरिक मानक परीक्षण (PST)

दस्तावेज सत्यापन

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपनी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तथा परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें। सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा।