UP Police Constable Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों को आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का भी अवसर दिया है। अभ्यर्थी 20 जून से 23 जून 2026 तक अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

इतने पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 32,679 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

भर्ती परीक्षा के लिए करीब 28.86 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा के पहले दिन 8 जून को पंजीकृत 9,62,832 अभ्यर्थियों में से 7,23,540 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों (Unfair Means) के उपयोग के मामलों में 5 एफआईआर भी दर्ज की गईं।

UP Police Constable Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “UP Police Constable Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आंसर-की दिखाई देगी। इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

आंसर-की से ऐसे करें स्कोर का अनुमान

प्रोविजनल आंसर-की की मदद से उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न पूछे गए थे, जिनके लिए कुल 300 अंक निर्धारित थे।

परीक्षा का मार्किंग पैटर्न

कुल प्रश्न: 150

कुल अंक: 300

प्रत्येक प्रश्न: 2 अंक

गलत उत्तर पर: 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग

परीक्षा अवधि: 120 मिनट (2 घंटे)

चयन प्रक्रिया में आगे क्या होगा?

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा। इनमें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं। इन चरणों में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा।

परीक्षा में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

UPPRPB ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक निगरानी व्यवस्था लागू की थी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की गई। इसके अलावा स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।