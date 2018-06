UP Police Constable Admit Card 2018: जारी हुए एडमिट कार्ड, prpb.gov.in से डाउनलोड करें

UP Police Constable Admit Card 2018: Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, UPPRPB ने UP Police Constable Recruitment Exam 2018 admit card जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। UP Police Constable Recruitment Exam 2018 admit card डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.prpb.gov.in पर लॉगइन करना होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं UP Police Constable Recruitment Exam 2018 admit card डाउनलोड करने का तरीका। लॉगइन करें www.prpb.gov.in पर। वेबसाइट के होम पेज पर दाईं तरफ आपको ‘Important Declarations’ सेक्शन में ‘उप निरीक्षक नागरिक पुलिस / प्लाटून कमाण्डर पी० ए० सी०/ अग्निशमन द्वतीय अधिकारी सीधी भर्ती – 2016 अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा प्रवेश – पत्र लिंक’ लिंक पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्शा कोड डालें। प्रवेश पत्र खुल जाएगा। डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। एडमिट कार्ड अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के जारी किए गए हैं। कुल 11091 अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 22 से 29 जून 2018 तक आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन जनपद मुख्यालय- कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद के रिजर्व पुलिस लाइन में होगा। पुरुष उम्मीदवारों की परीक्षा 22 से 29 जून 2018 तक चलेगी। वहीं महिला उम्मीदवारों को 29 जून को रिपोर्ट करना होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किमी. की दौड़ 28 मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 2.4 किमी. की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तय समय में दौड़ पूरी करने वाले उम्मीदवार ही भर्ती के पात्र माने जाएंगे। जो तय समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे वे भर्ती के पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट prpb.gov.in और uppbpb.gov.in पर लॉगइन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती के लिए 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे।

