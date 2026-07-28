उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 3 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि जुलाई के अंत तक निर्धारित थी। इस भर्ती अभियान के तहत 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

आयोग ने भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 जून 2026 को जारी किया था और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

UP PCS 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि
नोटिफिकेशन जारी 25 जून 2026
आवेदन शुरू 25 जून 2026
आवेदन की नई अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026
आवेदन में संशोधन/करेक्शन 10 अगस्त 2026 तक

UP PCS 2026 Vacancy Details

भर्ती का नाम: संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026

कुल पद: 500

शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है।

UP PCS 2026: आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

UP PCS 2026: आवेदन शुल्क

श्रेणीआवेदन शुल्क
सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस125 रुपये
एससी, एसटी65 रुपये
भूतपूर्व सैनिक65 रुपये
दिव्यांग (PwD) 25 रुपये (प्रोसेसिंग शुल्क)

UP PCS 2026: चयन प्रक्रिया

यूपी पीसीएस 2026 भर्ती में उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल परीक्षा

UP PCS 2026: ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1. सबसे पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 2. OTR नंबर के जरिए लॉगिन करें।

स्टेप 3. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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महत्वपूर्ण सलाह

उम्मीदवार अंतिम समय की तकनीकी समस्या से बचने के लिए 3 अगस्त 2026 से पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन जमा करने के बाद यदि किसी जानकारी में त्रुटि रह जाती है तो 10 अगस्त 2026 तक उसमें संशोधन किया जा सकता है।

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